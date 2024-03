La Villa Médicis présente l’exposition Épopées Célestes Villa Médicis – Académie de France à Rome Rome, vendredi 1 mars 2024.

La Villa Médicis présente l'exposition Épopées Célestes Villa Médicis – Académie de France à Rome Rome 1 mars – 19 mai

L’Académie de France à Rome – Villa Médicis présente l’exposition Épopées Célestes. Art Brut dans la collection Decharme. 1 mars – 19 mai 1

Le concept d’art brut est attribué au peintre français Jean Dubuffet (Le Havre, 1901 – Paris, 1985) qui constitue à partir de 1945 une collection d’objets et de productions réalisés par des patients d’hôpitaux psychiatriques, des détenus, des personnes marginales, solitaires, « hors système ». Ces créateurs autodidactes produisent sans se préoccuper du regard d’autrui et participent à la formation de langages nouveaux, d’inventions ou de techniques.

Les productions qualifiées d’art brut, qui constituent la collection de Bruno Decharme et que les Anglo-Saxons nomment outsider art, mettent en œuvre des capacités hautement créatives, en prise directe avec les anomalies du monde contemporain : guerres, destructions, injustice sociale et économique, violences à l’égard des enfants (Henry Darger), images de propagande et de régimes oppressifs (Ramon Losa, Lázaro Antonio Martínez Durán, Alexander Lobanov).

Figures anthropomorphes, géographies intimes, dessins-talismans, cartographies mentales, temples indiens et architectures baroques composent ce voyage entre les marges que raconte l’exposition.

Aux confins de l’imaginaire, perdus dans le réel, éclaboussés d’étoiles, les « outsiders » redessinent sans cesse les contours d’un univers qu’ils inventent au fur et à mesure. Avec la liberté et l’altérité comme seules boussoles, ils récoltent, accumulent, remplissent, déchiffrent, noircissent, déforment, amplifient, ordonnancent, bâtissent. Sans filtres, ils s’embarquent dans de grandes épopées célestes.

L’obsession et la persévérance du collectionneur Bruno Decharme, qui a consacré sa vie à construire pas à pas l’une des plus importantes collections d’art brut au niveau international, invite à interroger nos certitudes pour finalement poser un regard bienveillant sur la notion même de création, avançant l’idée que faire monde, c’est faire œuvre.

