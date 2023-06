Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Seine-Saint-Denis Maz’d’été – Ouverture avec plateau Radio au festival Arts de rue des Cités La Villa Mais d’Ici Aubervilliers, 30 juin 2023, Aubervilliers. Maz’d’été – Ouverture avec plateau Radio au festival Arts de rue des Cités Vendredi 30 juin, 18h00 La Villa Mais d’Ici gratuit et sans condition Ouverture du projet Maz’d’été dans notre lieu de travail à la Villa Mais d’Ici avec la Radio Raptz à l’occasion de la 4ème édition du festival Arts de rue des Cités !

Au programme : performances, déambulation, scène ouverte, spectacles et concerts…

Au plateau radio, Radio Raptz proposera aux invité.e.s de Maz'd'été de co-animer la rencontre avec des artistes programmés : de la rue à la scène et de la scène à la rue, comment se construit-on ?

