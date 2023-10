Cet évènement est passé Visite libre de la Villa du Temps retrouvé La Villa du temps retrouvé Cabourg Catégories d’Évènement: Cabourg

Calvados Visite libre de la Villa du Temps retrouvé La Villa du temps retrouvé Cabourg, 13 mai 2023, Cabourg. Visite libre de la Villa du Temps retrouvé Samedi 13 mai, 19h00 La Villa du temps retrouvé Découvrez autrement les expositions de la Villa du Temps retrouvé le temps d’une visite en nocturne.

Accès libre aux expositions 2023 : « Le Parcours Belle Époque », une exposition immersive, et l’exposition temporaire « Max Linder, le génie qui inspira Chaplin ». La Villa du temps retrouvé 15 avenue du Président Raymond Poincaré, 14390 Cabourg Cabourg 14390 Calvados Normandie 0231474444 https://villadutempsretrouve.com/ https://www.facebook.com/Villadutempsretrouve Fenêtre ouverte sur la Belle Époque et sur l’avènement de la Côte Fleurie, la Villa du Temps retrouvé qui se situe à Cabourg vous propose une expérience muséale inédite dont Marcel Proust est le narrateur Parkings à proximités. Pour faciliter votre accès à la Villa du Temps retrouvé, un dépose minute est proposé devant le site aux visiteurs en situation de handicap. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

