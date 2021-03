Valmondois Villa Daumier Val-d'Oise, Valmondois La villa Daumier fête ses 20 ans! Villa Daumier Valmondois Catégories d’évènement: Val-d'Oise

Le musée de la villa Daumier fête ses 20 ans et propose à cette occasion d’exposer une soixantaine d’artistes dont Etienne Jacobée (sculpteur).

Le musée de la villa Daumier fête ses 20 ans et expose une soixantaine d’artistes à cette occasion Villa Daumier Chemin Bescherelle 95760 Valmondois Valmondois Val-d’Oise

2021-06-05T15:00:00 2021-06-05T18:00:00;2021-06-06T15:00:00 2021-06-06T18:00:00

