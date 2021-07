Poitiers Villa Bloch - Poitiers Poitiers, Vienne La Villa Bloch Villa Bloch – Poitiers Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Suivre une visite à la DADA, c’est convoquer l’absurde et l’objectivité, l’imagination et la réalité. C’est commencer à voir le monde différemment, car le monde, comme tout le monde, a besoin qu’on s’intéresse à lui pour rester vivant. Ici avec Jean-Richard Bloch. Durée : 45 min. Groupe limité. Inscription obligatoire du 6 au 17 septembre, de 9h à 12h et de 14h à 17h au 05 49 30 81 87.

