du mardi 25 janvier au jeudi 7 avril

Revue dessinée en bande qui s’impose pour unique contrainte de faire de Rennes le lien narratif et le contexte de ses pages, [**La Vilaine**](https://lavilaine-edition.com/) est une œuvre née dans les bars rennais, au gré de rencontres d’auteurs et d’autrices et de leurs discussions endiablées. Après trois ans d’existence et autant de numéros, le collectif rennais présente à Bécherel le travail d’auteurs et d’autrices issu des pages de ses revues. Rejoignez-nous à Sainte-Anne pour profiter de l’ambiance d’un bar pittoresque sans risquer de subir l’haleine éthylée d’un pilier de comptoir, désireux de vous partager ses souvenirs d’un concert de Matmatah en 1996. Si une envie de verdure vous prend, vous pourrez arpenter les allées fleuries du Thabor, habitées par ses colorés volatiles, avant de vous poser à l’ombre des colombages faiblement éclairés. Tout a été recréé dans le moindre détail pour que vous vous sentiez « comme à Roazhon » : des affiches de concert placardées aux murs à la moindre étiquette de bouteille de craftbeer locale, en passant par ses façades médiévales en pans de bois.

Entrée libre, tout public

