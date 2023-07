ANIMATIONS ÉTÉ 2023 A LA VIGOTTE La Vigotte Girmont-Val-d’Ajol, 6 juillet 2023, Girmont-Val-d'Ajol.

Girmont-Val-d’Ajol,Vosges

Les jeudis découverte de la Vigotte Lab

Voici quelques idées de sortie à La Vigotte. Balades découverte des végétaux , ciné-débat et concert de Stann Duguet violoncelliste. Tout public

Jeudi 2023-07-06 20:30:00 fin : 2023-07-20 . 15 EUR.

La Vigotte

Girmont-Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est



Discovery Thursdays at Vigotte Lab

Here are a few ideas for outings at La Vigotte. Plant discovery walks, film-debate and concert by cellist Stann Duguet

Jueves de descubrimiento en el laboratorio Vigotte

Aquí tiene algunas ideas de salidas en La Vigotte. Paseos para descubrir plantas, cine-debates y un concierto del violonchelista Stann Duguet

Donnerstags Entdeckungen im Vigotte Lab

Hier finden Sie einige Ideen für Ausflüge in La Vigotte. Spaziergänge zur Entdeckung von Pflanzen , Filmdebatte und Konzert des Cellisten Stann Duguet

