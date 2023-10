Nuit des lampions La Vignette Izernore, 1 décembre 2023, Izernore.

Izernore,Ain

Le Comité des Fêtes s’associe au musée archéologique d’Izernore pour une balade à la lueur des lanternes ! Les enfants récupèrent leur lampions, déambulent dans le village, avant de profiter d’une animation pensée pour eux ! Buvette et snack sur place..

2023-12-01 19:00:00 fin : 2023-12-01 20:30:00. .

La Vignette Salle polyvalente, rue du stade

Izernore 01580 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



The Comité des Fêtes joins forces with the Musée Archéologique d’Izernore for a lantern-lit walk! Children pick up their lanterns and stroll through the village, before enjoying a special event designed just for them! Refreshments and snacks on site.

El Comité des Fêtes se une al Museo Arqueológico de Izernore para organizar un paseo con farolillos Los niños podrán coger sus linternas y pasear por el pueblo, antes de disfrutar de un evento especialmente diseñado para ellos Refrescos y tentempiés in situ.

Das Festkomitee schließt sich mit dem Archäologischen Museum von Izernore zu einem Spaziergang im Schein der Laternen zusammen! Die Kinder holen ihre Lampions ab, schlendern durch das Dorf und genießen dann eine für sie gedachte Animation! Getränke und Snacks vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de Tourisme du Haut-Bugey