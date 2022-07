La Vigne Vagabonde, 12 août 2022, .

La Vigne Vagabonde



2022-08-12 17:00:00 – 2022-08-12 21:00:00

Pour la 3ème fois cet été, La Vigne Vagabonde, vous donne rendez-vous à LaCuisine !

En apéritif : Bestiaire Amazonien, un voyage conté en forêt Guyanaise par Lénaïc Eberlin.

Les berges du fleuve Oyapock regorgent d’étranges et de fascinantes créatures : Petite Soeur Chauve-souris, Grand-Frère Jaguar, Cousine Escargote,Tonton Caïman, Père Paresseux…. Lénaïc Eberlin a séjourné en Guyane. Il vous conte cette forêt et ses habitants qui l’ont marqué à tout jamais. Conte tout public dès 8 ans – 50 min

Au menu : des croques revisités et une sélection de vins bio en biodynamie et naturel, des vins loquaces produit par des vignerons passionnés et attachés à leur terroir.

dernière mise à jour : 2022-07-06 par