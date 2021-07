Saint-Sauveur-en-Puisaye Château de Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye, Yonne La vigne, le vin en Puisaye-Forterre Château de Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye Catégories d’évènement: Saint-Sauveur-en-Puisaye

Château de Saint-Sauveur-en-Puisaye, le samedi 18 septembre à 14:00

**4 CONFERENCES** : * 14h : Histoire de la Vinée du château de Saint-Sauveur-En-Puisaye (intervenant Florian Rénucci), * 14h30 : Vigne et vin sur les peintures murales de l’église de Moutiers (intervenant Michel Mourot), * 15h : Une philosophie du vin. Le vin comme expérience esthétique (intervenant Charles Pépin), * 16h : Colette, Baudelaire et le vin (intervenante Samia Bordji). * Présentation de vins locaux par les vignerons.

