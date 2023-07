DINER-SPECTACLE ‘CABARET’ La Vigne Cirey-sur-Vezouze Catégories d’Évènement: Cirey-sur-Vezouze

Meurthe-et-Moselle DINER-SPECTACLE ‘CABARET’ La Vigne Cirey-sur-Vezouze, 22 juillet 2023, Cirey-sur-Vezouze. Cirey-sur-Vezouze,Meurthe-et-Moselle Diner-spectacle ‘’Cabaret’’. Petite restauration sur place

Réservation obligatoire, places limitées.. Tout public

Samedi 2023-07-22 18:30:00 fin : 2023-07-22 . EUR.

La Vigne Relais équestre du Château de la Vigne

Cirey-sur-Vezouze 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Cabaret dinner show. Snacks on site

Reservations essential, places limited. Cena y espectáculo de cabaret. Aperitivos in situ

Imprescindible reservar, plazas limitadas. Dinner-Show mit Kabarett. Kleine Snacks vor Ort

Reservierung erforderlich, begrenzte Plätze.

