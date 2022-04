La Vienne de Ferme en Ferme Vienne et Gartempe Val-d'Oire-et-Gartempe Catégories d’évènement: Haute-Vienne

du samedi 23 avril au dimanche 24 avril

C’est avant tout un évènement créé par un collectif d’agriculteurs qui travaillent ensemble pour la transition agroécologique et pour des campagnes vivantes! En 2022, 15 fermes participent à l’évènement dans toute la Vienne, dont 6 sur le montmorillonnais. Elles sont très diversifiées (caprins, bovins, ovins, porcs, ânes, maraîchers, fromages, etc.). La majorité des producteurs réalisent la transformation et la vente de leurs produits en direct. Ce qui unit les fermes est la démarche vers une agriculture durable, respectueuse de l’environnement et des Hommes ainsi que l’envie de montrer une image positive de l’agriculture sur le territoire, aux citoyens. L’objectif est de recréer du lien avec le grand public pour favoriser les échanges et la compréhension du monde agricole.

Un évènement organisé par les CIVAM partout en France pour faire découvrir aux visiteurs des modes de productions agricoles durables et rencontrer des agriculteurs passionnés par leur métier. Vienne et Gartempe Vienne et Gartempe Val-d’Oire-et-Gartempe Haute-Vienne

