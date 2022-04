La Vienne “De Ferme en Ferme” Ferme du Maras Chauvigny Catégories d’évènement: Chauvigny

Vienne

La Vienne “De Ferme en Ferme” Ferme du Maras, 23 avril 2022, Chauvigny. La Vienne “De Ferme en Ferme”

du samedi 23 avril au dimanche 24 avril à Ferme du Maras Entrée libre

Un évènement organisé par les CIVAM partout en France pour faire découvrir aux visiteurs des modes de productions agricoles durables et rencontrer des agriculteurs passionnés par leur métier. Ferme du Maras Chauvigny Chauvigny Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T18:00:00;2022-04-24T10:00:00 2022-04-24T12:00:00;2022-04-24T14:00:00 2022-04-24T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chauvigny, Vienne Autres Lieu Ferme du Maras Adresse Chauvigny Ville Chauvigny lieuville Ferme du Maras Chauvigny Departement Vienne

Ferme du Maras Chauvigny Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chauvigny/

La Vienne “De Ferme en Ferme” Ferme du Maras 2022-04-23 was last modified: by La Vienne “De Ferme en Ferme” Ferme du Maras Ferme du Maras 23 avril 2022 Chauvigny Ferme du Maras Chauvigny

Chauvigny Vienne