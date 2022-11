La vieille vierge insomniaque

2022-12-13 20:30:00 – 2022-12-13 Ici La Sainte Famille est une famille d’artistes tragi-grotesques, avec papa Ogre Patriarche qui se goinfre de tout, avec mère Vierge Insomniaque qui se plaint tout le temps et voudrait mourir pour rejoindre son Fils mort-sacrifié sur l’autel du star-système, avec les autres la Trinité et le Saint-Esprit planqués dans l’armoire… Dominique Collignon Maurin et ses complices font une farce grinçante avec des histoires de famille, plus ou moins autobiographiques ou mythologiques. dernière mise à jour : 2022-11-08 par

