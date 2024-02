« La vieille malle au fond du grenier » Spectacle familial Sainte-Maure-de-Touraine, mercredi 6 mars 2024.

« La vieille malle au fond du grenier » Spectacle familial Sainte-Maure-de-Touraine Indre-et-Loire

Mercredi

Ce spectacle de théâtre et de chansons sur la thématique de l’imaginaire réjouira petits (à partir de 3 ans) et grands !

La vieille malle au fond du grenier est un conte théâtralisé et chanté, captivant et participatif.

Par La Compagnie Galoches de Farfadet.

Quel grenier ne nous a pas attiré, un jour ou l’autre, comme des enfants ? Quel meilleur terreau pour l’imaginaire qu’un plancher vermoulu encombré de mystérieux objets endormis ?

La Compagnie Galoches de Farfadet remplace le monstre sous le lit par l’envie d’aller s’y cacher.

un spectacle pour apprendre à rêver sans entrave et pour laisser parler son imaginaire !

Sur réservation. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06

fin : 2024-03-06

Cinéma Salle Patrice Leconte 10 rue du Château

Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

