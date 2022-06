La vieille maison – Landowski – Saison Angers Nantes Opéra Théâtre Graslin, 13 mai 2023, Nantes.

2023-05-13 Pendant la représentation, garderie gratuite à partir de 3 ans

Horaire : 18:00 19:15

Gratuit : non de 5 € à 30 € (tarif non abonné)BILLETTERIES à l’unité à partir du 25 juin 2022 :- en ligne sur www.angers-nantes-opera.com- au guichet du théâtre Graslin (du mardi au samedi de 13h30 à 18h et une heure avant chaque représentation)- par téléphone au 02 40 69 77 18 (du mardi au samedi de 13h30 à 18h) Pendant la représentation, garderie gratuite à partir de 3 ans

Opéra – Production 2023 / Spectacle jeune public à partir de 7 ans. Et si, pour atteindre son rêve, il fallait d’abord traverser un cauchemar ? C’est le sujet de ce conte musical envoûtant, où l’innocence, aux prises avec le mensonge, devra se faire pardonner et se pardonner à elle-même, pour enfin trouver le bonheur.Tout commence dans une chambre d’enfant, « sous le soleil et sous la lune… ». Dans son lit, Marc dort. Mais ce pur sommeil, bercé du rêve d’une vieille mai­son baignée de chants joyeux et de rires heureux, est bientôt troublé par l’irru­p­tion d’un personnage de voleur, Chantelaine, dont les mauvaises manières emportent Marc dans un tourbillon de mensonges et d’épreuves. Parviendra-t-il à retrouver sa vieille maison ? La jolie fée Mélusine arrivera-t-elle à le protéger ? Créée en 1988 à l’Opéra de Nantes, « La Vieille Maison » est l’œuvre de Marcel Landowski (1915-1999), compositeur pas­sionné par la pédagogie et les actions de sensibilisation : destiné aux plus jeunes, l’ouvrage fait d’ailleurs appel à un chœur d’enfants. « Je voudrais que le message de ma musique et de mon œuvre entier soit l’Espérance » écrivait le compositeur : message de spi­ritualité par la musique et à travers elle ! « Mon but, dans mon action pour les autres, a été de faire aimer la musique par le plus grand nombre et d’abord par les enfants. » Une œuvre féerique, qui convoque l’enfance dans toute sa fantaisie et ses peurs, mais une œuvre résolument optimiste aussi, qui témoigne de sa foi pour la force de l’innocence. « As-tu préparé dans ton cœur/une place pour le bonheur ? » interroge Marcel Landowski. Distribution : Direction musicale : Rémi Durupt Mise en scène, scénographie, costumes et lumières : Éric Chevalier Livret : Marcel Landowski Marc : Théo ImartMélusine : Dima BawabChantelaine : Marc LabonnetteLe chapeau : Éric Vignau Maîtrise des Pays de la LoireDirection : Pierre-Louis Bonamy Maîtrise de la PerverieDirection : Guillaume Falchero Chœur d’Angers Nantes OpéraDirection : Xavier Ribes Ensemble instrumental Construction du décors et fabrication des costumes : Angers Nantes Opéra Opéra en français Durée : 1h15

Théâtre Graslin Centre-ville Nantes 44000

https://www.angers-nantes-opera.com