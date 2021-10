LA VIEILLE FILLE Olargues, 6 novembre 2021, Olargues.

LA VIEILLE FILLE 2021-11-06 – 2021-11-06

Olargues Hérault Olargues

Organisé par Hérault Culture dans le cadre de la Scène en Hérault.

À Alençon, la riche et vieille fille Rose Marie Victoire Cormon veut être épousée pour elle-même et non pour ses millions. Entourée d’êtres cupides, elle ne trouve pas le bon prétendant. L’embonpoint accumulé par les ans ne l’aide pas à attirer les coeurs purs. Au seuil de ses quarante ans, l’étau se resserre pour la vieille fille. Deux vieux garçons rongés par l’envie guettent l’instant de saisir leur proie. Seul le jeune Anathase brûle de purs sentiments pour la dame. Dans la petite ville, les prévisions vont bon train. Un quiproquo livrera bientôt la perdrix dodue sur un plateau d’argent au candidat le plus habile. De situations burlesques en tragédie familiale, cinq acteurs portent la langue de Balzac pour en révéler l’humour, la poésie et la force politique.

D’après le roman d’Honoré de Balzac

Mise en scène et adaptation : Camille de La Guillonnière

Avec : Jacques Hadjaje, Frédéric Lapinsonnière, Clara Mayer, Adrien Noblet et Aude Pons Collaboration artistique : Jessica Vedel Création Lumière : Emmanuel Drouot Création Costumes : Nelly Geyres Production : Le Temps est Incertain Mais on joue quand même !

Coproduction : Théâtre Montansier de Versailles et Théâtre Régional des Pays de La Loire. Avec le soutien du Théâtre de l’Usine à Saint Céré – Scène conventionnée théâtre musical et théâtre, la DRAC des Pays de la Loire, le département Maine et Loire, la SPEDIDAM, l’Epcc Anjou-Théâtre et en résidence au Château du Plessis-Macé.

