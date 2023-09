À la découverte d’une école de campagne La vieille école Bourgougnague, 14 octobre 2023, Bourgougnague.

À la découverte d’une école de campagne Samedi 14 octobre, 09h30 La vieille école Gratuit. Sur inscription.

À l’occasion de ces journées, nous serons heureux de vous faire découvrir ce lieu magique et chargé d’histoire. Nous espérons de nombreux échanges sur la belle histoire de cette école qui a traversé les années comme un pilier du paysage local, imprégnée de souvenirs.

La vieille école 295 route de Lauzun, 47410 Bourgougnague Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine https://la-vieille-ecole.fr/ [{« type »: « email », « value »: « contact@la-vieille-ecole.fr »}] Pensionnat de jeunes filles catholique du XIXe siècle construit sur le modèle des maisons bourgeoises contemporaines.

Aujourd’hui, tiers-lieu dédié à l’hospitalité et à l’apprentissage, qui prend soin des habitants, de l’environnement, de la nature, du patrimoine et de la mémoire. Parking sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T09:30:00+02:00 – 2023-10-14T17:30:00+02:00

©Olthoff