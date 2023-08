L’art du partage La vieille école Bourgougnague Catégories d’Évènement: Bourgougnague

Lot-et-Garonne L’art du partage La vieille école Bourgougnague, 17 septembre 2023, Bourgougnague. L’art du partage Dimanche 17 septembre, 11h00 La vieille école Gratuit. Sur inscription. Pique-nique sorti du sac. L’école Sainte Anne de Bourgougnague souhaite rendre hommage à la mémoire et favoriser le partage des souvenirs avec tous ses anciens élèves. Nous invitons chaleureusement toutes les personnes qui ont fréquenté l’école à un moment de leur vie – que ce soit en tant qu’élève, instituteur, membre du personnel ou dans le cadre du catéchisme – à se joindre à nous pour un moment convivial autour d’un pique-nique. N’oubliez pas d’apporter vos photos si vous en avez !

De plus, des visites de l’école seront également organisées pour l’ensemble des participants. La vieille école 295 route de Lauzun, 47410 Bourgougnague Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 09 75 34 52 10 https://la-vieille-ecole.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100086951930059 [{« type »: « email », « value »: « contact@la-vieille-ecole.fr »}] Pensionnat de jeunes filles du XIXe siècle. Visites guidées ouvertes à tous. Parking gratuit sur place. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

©Les copains de la vieille école

