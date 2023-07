La vieille douane recrute La vieille douane Châtel Catégories d’Évènement: Châtel

Haute-Savoie La vieille douane recrute La vieille douane Châtel, 16 septembre 2023, Châtel. La vieille douane recrute Samedi 16 septembre, 14h00 La vieille douane sur inscription à Châtel Tourisme Le douanier part à la retraite, alors la Vieille Douane recrute ! Nostalgique, il ne manquera pas de partager ses histoires… Mais ne comptez pas sur lui pour confier la brigade à n’importe qui : il vous réserve quelques défis ! Obtiendrez-vous votre grade de douanier ?

Animation famille à partir de 6 ans.

En extérieur. Prévoir tenue adaptée aux conditions météo. Annulation en cas de mauvais temps. La vieille douane 1277, route de Vonnes, 74390 Châtel, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Châtel 74390 Sur le Bord Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 57 26 90 04 http://www.mairie-chatel.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 73 22 44 »}] Aménagé dans l’ancien bureau de douane de Châtel, ce centre d’interprétation s’intéresse à la contrebande dans les montagnes franco-suisses du Chablais. Il met en lumière les aventures d’un binôme autrefois indissociable de la frontière : le douanier et le contrebandier. Depuis les importations clandestines de sel du XVIIIe siècle, jusqu’à l’avènement du tourisme à la fin des années 1950, la Vieille Douane vous propose une présentation inédite des montagnes du Chablais, où l’anecdote rejoint toujours la grande histoire. Chaque année, une exposition temporaire s’intéresse, en sus du parcours permanent, à un autre volet de l’histoire de la douane ou de la contrebande. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

