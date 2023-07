Visite libre de la Vieille douane La vieille douane Châtel, 16 septembre 2023, Châtel.

Du trafic de sel à celui de chocolats, d’œufs et de fromages, dessins, jeux et objets se succèdent pour offrir une approche inédite de l’histoire de la contrebande locale. Pour son 10e anniversaire, le centre d’interprétation met en lumière les histoires des gabelous qui ont habité ces murs, à travers la nouvelle exposition temporaire « Tout à déclarer ! ».

Audioguide et document de visite disponible en plusieurs langues.

La vieille douane 1277, route de Vonnes, 74390 Châtel, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Châtel 74390 Sur le Bord Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 57 26 90 04 http://www.mairie-chatel.com Aménagé dans l’ancien bureau de douane de Châtel, ce centre d’interprétation s’intéresse à la contrebande dans les montagnes franco-suisses du Chablais. Il met en lumière les aventures d’un binôme autrefois indissociable de la frontière : le douanier et le contrebandier. Depuis les importations clandestines de sel du XVIIIe siècle, jusqu’à l’avènement du tourisme à la fin des années 1950, la Vieille Douane vous propose une présentation inédite des montagnes du Chablais, où l’anecdote rejoint toujours la grande histoire. Chaque année, une exposition temporaire s’intéresse, en sus du parcours permanent, à un autre volet de l’histoire de la douane ou de la contrebande.

