Assat Assat Assat, Pyrénées-Atlantiques La vie trépidente du hérisson Assat Assat Catégories d’évènement: Assat

Pyrénées-Atlantiques

La vie trépidente du hérisson Assat, 2 octobre 2021, Assat. La vie trépidente du hérisson 2021-10-02 14:00:00 – 2021-10-02 17:00:00 Jardin-verger 3 Route du Bois

Assat Pyrénées-Atlantiques Assat 45 45 EUR Connaissances sur la vie du hérisson : ce qu’il faut faire et ne pas faire lorsqu’on trouve un hérisson. Apprendre à confectionner un abri à hérisson pour passer l’hiver au chaud.

Inscription obligatoire, La partie théorique concernant la vie du hérisson est gratuite, la seconde partie qui concerne la construction de l’abri est payante. Connaissances sur la vie du hérisson : ce qu’il faut faire et ne pas faire lorsqu’on trouve un hérisson. Apprendre à confectionner un abri à hérisson pour passer l’hiver au chaud.

Inscription obligatoire, La partie théorique concernant la vie du hérisson est gratuite, la seconde partie qui concerne la construction de l’abri est payante. +33 6 15 57 93 39 Connaissances sur la vie du hérisson : ce qu’il faut faire et ne pas faire lorsqu’on trouve un hérisson. Apprendre à confectionner un abri à hérisson pour passer l’hiver au chaud.

Inscription obligatoire, La partie théorique concernant la vie du hérisson est gratuite, la seconde partie qui concerne la construction de l’abri est payante. pixabay dernière mise à jour : 2021-08-04 par

Détails Catégories d’évènement: Assat, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Assat Adresse Jardin-verger 3 Route du Bois Ville Assat lieuville 43.25403#-0.29325