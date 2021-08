La vie trépidante de Brigitte Tornade Palais des Congrès d’Issy, 26 septembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

La vie trépidante de Brigitte Tornade

Palais des Congrès d’Issy, le dimanche 26 septembre à 18:00

Quatre enfants, un mari, un lapin, un boulot, une maison à tenir et une charge mentale dans le rouge : c’est un marathon non-stop pour Brigitte Tornade, qui slalome entre crises de couple, coups d’État permanents des enfants et ambitions personnelles ! La folie ordinaire d’une « vraie » vie de famille moderne, qui tend un miroir réaliste et terriblement drôle de notre quotidien, de nos paradoxes et de nos petits travers… Bienvenue dans la vie trépidante de Brigitte Tornade, 37 ans, mère de famille survoltée ! Après une série de 50 épisodes sur France Culture et des auditeurs fans du personnage de Brigitte Tornade, l’idée a germé de transposer cette vie trépidante sur scène. Un spectacle dans l’air du temps, qui met en scène le quotidien d’une famille nombreuse, de la vie de bureau aux relations de couple, en passant par l’éducation des enfants et le « burn out maternel »

Molières 2020 – Catégorie Meilleure comédie

Palais des Congrès d’Issy 25 avenue Victor Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-26T18:00:00 2021-09-26T19:30:00