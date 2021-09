Olivet L'Alliage Loiret, Olivet La Vie trépidante de Brigitte Tornade L’Alliage Olivet Catégories d’évènement: Loiret

L'Alliage, le jeudi 4 novembre à 20:30

**Ouverture de la billetterie : mardi 5/10 à 10h** Quatre enfants, un mari, un lapin, un boulot, une maison à tenir et une charge mentale dans le rouge : c’est un marathon non-stop pour Brigitte Tornade, qui slalome entre crises de couple, coups d’État permanents des enfants et ambitions personnelles ! La folie ordinaire d’une «vraie» vie de famille moderne, qui tend un miroir réaliste et terriblement drôle de notre quotidien, de nos paradoxes et de nos petits travers… Bienvenue dans la vie trépidante de Brigitte Tornade, 37 ans, mère de famille survoltée ! Une pièce de Camille Kohler Mise en scène : Éléonore Joncquez Avec Éléonore Joncquez, Vincent Joncquez, Clara Guipont, Julien Cigana. Et trois enfants chaque soir en alternance. **Accès soumis à présentation du pass sanitaire**

Molière 2020 de la meilleure comédie

2021-11-04T20:30:00 2021-11-04T22:30:00

