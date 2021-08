Desnes Desnes Desnes, Jura La vie sous l’eau Desnes Desnes Catégories d’évènement: Desnes

Jura

La vie sous l’eau Desnes, 6 août 2021, Desnes. La vie sous l’eau 2021-08-06 – 2021-08-06

Desnes Jura Desnes EUR LES RENDEZ-VOUS NATURE DE L’ÉCOPÔLE.

Sorties nature gratuites sur le site de la communauté de communes Bresse Haute Seille.

Attention places limitées. Inscription obligatoire. Insectes, crustacés, vers… Découvrez la vie aquatique des plans d’eau. Christine.abt@chasseurdujura.com +33 3 84 85 19 17 LES RENDEZ-VOUS NATURE DE L’ÉCOPÔLE.

Sorties nature gratuites sur le site de la communauté de communes Bresse Haute Seille.

Attention places limitées. Inscription obligatoire. Insectes, crustacés, vers… Découvrez la vie aquatique des plans d’eau. dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Détails Catégories d’évènement: Desnes, Jura Autres Lieu Desnes Adresse Ville Desnes lieuville 46.76281#5.47284