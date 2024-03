La vie sociale et politique des papiers d’identification en Afrique Archives Bordeaux Métropole Bordeaux, mardi 5 mars 2024.

L’exposition présente la synthèse d’un travail de recherche mené pendant quatre ans (2015-2019), qui a associé une quinzaine de chercheurs sur la question des papiers d’identité en Afrique. L’étude a porté sur la « gouvernementalité des papiers » en Afrique subsaharienne, de l’après-guerre à l’époque actuelle de diffusion globale des normes biométriques d’identification. En abordant les « papiers » dans une perspective de sociologie historique comparée, ce programme s’attache à comprendre la façon dont les dispositifs matériels de l’identification et de l’assignation identitaire ont, d’un côté, répondu au projet étatique d’inclure, d’exclure ou de contrôler les individus et, de l’autre, permis l’émergence de nouvelles subjectivités morales et politiques.

Panneaux thématiques, photographies et vidéos d’entretiens illustrent le propos et sont mis en lien avec les fonds conservés aux Archives métropolitaines. En regard est présentée une sélection des documents constitutifs de l’identité administrative des individus (état civil, recensement de population, cartes d’électeurs, cartes d’identité, etc.) en mettant l’accent sur leur évolution dans le temps.

En partenariat avec l’Institut des Afriques et le Laboratoire des Afriques dans le monde. Avec le soutien du GIS Études Africaines.

Coordination : Séverine Awenengo Dalberto, chargée de recherche au CNRS et membre du site Aubervilliers de l’Institut des Mondes Africains, et Richard Banégas, professeur de sciences politiques à Sciences Po et chercheur au Centre de recherches internationales (Ceri).

Programme autour de l’exposition

Ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h.

Entrée libre et gratuite.

Visites commentées les mardis 12, 19, 26 mars et 2 avril, de 12h à 13h

Sur réservation :

Tél. 05 56 10 20 55 – service.mediation.archives@bordeaux-metropole.fr

Mardi 5 mars

17h

Masterclass « La vie sociale des papiers d’identité en Afrique » par Séverine Awenengo Dalberto, chargée de recherche au CNRS et membre du site Aubervilliers de l’Institut des Mondes Africains, et Richard Banégas, professeur de sciences politiques à Sciences Po et chercheur au Centre de recherches internationales (Ceri).

Gratuit réservation en ligne

https://www.helloasso.com/associations/institut-des-afriques/evenements/masterclass-la-vie-sociale-et-politique-des-papiers-d-identification-en-afrique

19h

Ouverture de l’exposition « La vie sociale et politique des papiers d’identification en Afrique » en présence de leurs coordinateurs Séverine Awenengo Dalberto, et Richard Banégas.

Mercredi 6 mars, à 19h

Conversation littéraire & scientifique à la mémoire des victimes du génocide contre les Tutsis au Rwanda avec Beata Umubyeyi Mairesse, écrivaine franco-rwandaise. La rencontre sera animée par Virginie Andriamirado, présidente de l’Institut des Afriques.

Gratuit réservation en ligne

https://www.helloasso.com/associations/institut-des-afriques/evenements/a-la-memoire-des-victimes-du-genocide-des-tutsi-au-rwanda-echange

Mercredi 13 mars, à 19h

Discussion « Identifier les migrants morts en Méditerranée » avec Alimou Diallo, chercheur en sciences politiques, Emeline, co-référente de l’antenne SOS Méditerranée Bordeaux et animée par Bérénice Jamme, chargée de médiation scientifique à l’Institut des Afriques. Une performance dansée par Jessica Yactine accompagnera les échanges.

Une soirée en partenariat avec SOS Méditerranée.

Gratuit réservation en ligne

https://www.helloasso.com/associations/institut-des-afriques/evenements/identifier-les-migrants-morts-en-mediterranee-discussion-performance-dansee

Archives Bordeaux Métropole Parvis des Archives, Bordeaux Bordeaux 33100 Gironde 05 56 10 20 55 http://archives.bordeaux-metropole.fr/

