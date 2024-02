LA VIE SERA BELLE LE THEATRE LIBRE Paris, mardi 16 avril 2024.

C’est l’histoire de Sarah. Elle a 41 ans. Une petite fille de 16 mois. Un homme qu’elle aime.Des parents qui la protègent. Elle a fait de bonnes études. Elle est écrivaine.Elle sait s’exprimer, réfléchir, se faire comprendre. Elle a publié 3 romans dans de grandes maisons d’édition.Et pourtant… Doucement, insidieusement, la violence va obscurcir ce bonheur installé. Un jour, un choix terrible s’impose à elle : fuir et affronter le vide, ou rester et s’effacer.Sarah n’est pas une victime. Elle l’a été. C’est le passé et c’est toute la différence.Avec : Alexandra Lamy, Jeanne Arènes, Emmanuelle GrönvoldTexte : Sarah Barukh Adaptation : Sally MicaleffMise en scène : Sally MicaleffMusique : Cyril Giroux Production : JMD Production

Tarif : 21.00 – 52.30 euros.

Début : 2024-04-16 à 19:00

LE THEATRE LIBRE 4 Boulevard Strasbourg 75010 Paris 75