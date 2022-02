La vie secrète des insectes Germigny-l’Evêque Germigny-l'Évêque Catégories d’évènement: Germigny-l'Évêque

Seine-et-Marne

La vie secrète des insectes

Germigny-l'Evêque, le dimanche 21 août à 10:00

Partez à la découverte des insectes avec un guide. Une observation à loupe de ces petites bêtes nous en révèlera toute la beauté !

Sortie gratuite sur inscription (nombre de places limitées)

Sortie nature financée par la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux

2022-08-21T10:00:00 2022-08-21T12:00:00

Germigny-l'Évêque Seine-et-Marne