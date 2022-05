La vie secrète des chauves-souris Rémalard en Perche, 16 septembre 2022, Rémalard en Perche.

La vie secrète des chauves-souris Médiathéque 2 bis Rue de l’Huisne Rémalard en Perche

2022-09-16 00:00:00 – 2022-09-16 00:00:00 Médiathéque 2 bis Rue de l’Huisne

Rémalard en Perche Orne Rémalard en Perche

La physionomie bocagère de la vallée de l’Huisne et sa géologie propice à l’apparition de grottes en font un lieu fréquenté par de nombreuses espèces de chauves-souris. Un film sur la grotte de le Mansonnière , lieu d’accueil majeur des chauves-souris et une discussion en salle permettront d’évoquer des particularités et le mode vie de ces mammifères volants. Puis nous partiront à leur rencontre par les rues et le chemins , le nez en l’air et les oreilles rivée au détecteur d’ultrasons.

Sur réservation, jusqu’au 15 septembre 12h00.Tout public à partir de 7 ans. Prévoir bonnes chaussures, lampe de poche et vêtements chauds

info.tourisme@parc-naturel-perche.fr +33 2 33 25 70 10 http://parc-naturel-perche.fr/

