Conservatoire et Jardin botaniques, le mardi 7 juin à 12:30

Au fil d’une promenade le long des allées des CJBG, vous découvrirez des anecdotes sur l’histoire, la reproduction et l’origine des nos plus beaux arbres ainsi que les soins que nous leur portons. Les mardis, à la pause de midi, découvrez la richesse des collections du plus grand Jardin botanique de Suisse et de son Conservatoire. D’avril à novembre, participez aux visites thématiques. Découvrez notre [offre complète de visites commentées.](https://www.cjbg.ch/fr/visiter/visites-guidees)

Gratuit

Genève est l’une des villes au monde où il y a le plus d’espaces verts et d’arbres plantés ! Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy

2022-06-07T12:30:00 2022-06-07T13:30:00

