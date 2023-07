La vie secrète des algues : exploration Bibliothèque Germaine Tillion Paris, 21 septembre 2023, Paris.

Le jeudi 21 septembre 2023

de 19h00 à 20h30

.Tout public. gratuit

Réservation auprès de Bibliocité https://bibliocite.fr/evenements/ ou 01 44 78 80 50

Ne protégeons-nous pas mieux et depuis plus longtemps la végétation terrestre que celle qui se cache sous la mer ? Et pourtant… Rencontre avec Line Le Gall professeur au Muséum national d’histoire naturelle spécialiste des algues.

Les paysages sous-marins n’ont rien à envier aux paysages terrestres : eux aussi sont vallonnés ou escarpés, couverts de prairies ou de forêts. Les forêts d’algues, où certaines mesurent jusqu’à trente mètres de haut, réalisent la photosynthèse. Elles sont

ainsi, comme sur terre les forêts d’arbres, le premier maillon de la chaîne alimentaire. Elles sont

essentielles à la biodiversité en structurant l’habitat marin et en offrant

un lieu de reproduction et d’alimentation aux poissons et autres organismes qui y vivent. Mais le réchauffement des eaux, particulièrement rapide sous

nos latitudes, l’activité

humaine, à commencer par la pollution et la pêche, menacent leur survie. Il est

essentiel de mieux connaître ces écosystèmes mystérieux, pour ainsi mieux les protéger et mieux nous protéger.

Line Le Gall est professeur au Muséum national

d’Histoire naturelle. Spécialiste des algues, elle étudie leur diversité, leur

évolution et leur systématique en combinant des observations morphologiques et

l’analyse de portions de leur ADN. Elle participe aux grandes expéditions pour

explorer la diversité des algues à travers les mers du monde. On comprend mieux leur histoire évolutive mais aussi la dynamique de leur biodiversité

à différentes échelles de temps et d’espaces. Elle est l’auteur de « Algues : étonnants paysages » chez Delachaux et Niestlé ; Muséum national d’histoire naturelle, Coup de cœur des bibliothécaires parisiens 2020 ainsi que de « Née parmi les algues : petite histoire de pieuvre » au Muséum national d’histoire naturelle en 2021.

En partenariat avec le Muséum national d’Histoire naturelle MNHM

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris

