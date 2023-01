LA VIE SECRÈTE DES ABEILLES Lodève Lodève Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault Programmation de La Vie Secrète Des Abeilles :

10h : Témoignage d’un amoureux des abeilles noires

Un apiculteur amateur, nous offre son retour d’expérience en tant que passionné des abeilles noires. Il répondra ensuite à toutes les questions sur les abeilles noires et leurs spécificités

11h : Quizz : “Des abeilles pleines de surprises”.

Faits amusant et étonnant sur les abeilles et leurs rôles dans nos écosystèmes

12h : Collation et discussions, autour de l’abeille.

13h30 : Débat mouvant : comment agir en faveur de la biodiversité.

Animation interactive sur les actions écologiques individuels, et de leur impact sur l’environnement.

14h30 : Ciné débat

Projection d’extraits du film entrecoupé de conversation/débat.

Il y aura aussi une exposition fournit par le syndicat apicole de l’Hérault accessible toute la journée, ainsi que des jeux sur le thème de l’abeille Un événement pour sensibiliser sur la protection de l’abeille et de la biodiversité +33 4 67 88 86 44 Lodève

