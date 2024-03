LA VIE SECRETE DE MADAME LE MAIRE L’EPERON Angouleme, vendredi 12 avril 2024.

Une comédie hilarante, plébiscitée par un public conquis à chaque représentation !Enora est l’épouse d’un chirurgien réputé, mais, aussi, la Maire de la ville. Elle incarne la réussite, mais, aussi, la corruption !Quand les intimidations ne suffisent plus à empêcher les langues de se délier, carrière, honneur et vie privée ne font pas bon ménage….Après Tourriers et Maine de Boixe, c’est à Angoulême de recevoir l’excellente troupe A2T Tourriers , au Théâtre de l’Éperon.Artistes :Troupe A2T Tourriers

Tarif : 16.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-04-12 à 20:00

L’EPERON 2 RUE DES ARTISANS 16000 Angouleme 16