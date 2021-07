La vie scolaire Brassens Camus, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Lormont.

La vie scolaire

Brassens Camus, le vendredi 16 juillet à 22:30

Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi l’incroyable vitalité et l’humour, tant des élèves que de son équipe de surveillants. Parmi eux, il y a Moussa, le Grand du quartier et Dylan le chambreur. Samia s’adapte et prend bientôt plaisir à canaliser la fougue des plus perturbateurs. Sa situation personnelle compliquée la rapproche naturellement de Yanis, ado vif et intelligent, dont elle a flairé le potentiel. Même si Yanis semble renoncer à toute ambition en se cachant derrière son insolence, Samia va investir toute son énergie à le détourner d’un échec scolaire annoncé et tenter de l’amener à se projeter dans un avenir meilleur… ### Bande annonce [https://www.youtube.com/watch?v=n05KRM4Qbq0](https://www.youtube.com/watch?v=n05KRM4Qbq0)

Entrée libre dans la limite de la jauge requise.

Ciné en plein air, en partenariat avec Artec, dans le cadre de Bel été. Film réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir (2019).

