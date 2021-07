Vitry-sur-Seine Nouveau Gare au Théâtre Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine La vie rêvée Nouveau Gare au Théâtre Vitry-sur-Seine Catégories d’évènement: Val-de-Marne

Nouveau Gare au Théâtre, le samedi 17 juillet à 16:30

Lecture proposée dans le cadre du T.A.T ! Festival. Une femme, sur le seuil, sur le point de partir, de tout quitter, l’appartement, son compagnon, mais lui n’est pas au courant. Instant où se bousculent en elle les idées, les images, les conséquences de cette rupture qui dessinent la vie de ce couple, de cette femme jusqu’à ce départ. Où se mêlent à sa voix toutes ces voix intégrées, digérées, que l’on a fait nôtres alors qu’elles ne nous appartiennent pas, qui formatent nos vies et donnent à nos existences leur part tragique. L’histoire d’une femme qui n’a pas assez dit, et qui au milieu des paroles qui jaillissent et l’assaillent, cherche l’issue. Lecture tout public Pour réserver vos places : [https://nouveaugareautheatre.placeminute.com/lecture/la_vie_revee,1,35217.html](https://nouveaugareautheatre.placeminute.com/lecture/la_vie_revee,1,35217.html)

Nouveau Gare au Théâtre 13 Rue Pierre Sémard, 94400 Vitry-sur-Seine, France

2021-07-17T16:30:00 2021-07-17T17:30:00

