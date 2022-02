LA VIE RÊVÉE DES EAUX USÉES Saint-Mars-de-Coutais, 27 février 2022, Saint-Mars-de-Coutais.

LA VIE RÊVÉE DES EAUX USÉES Théâtre 14 Rue Saint-Médard Saint-Mars-de-Coutais

2022-02-27 – 2022-02-27 Théâtre 14 Rue Saint-Médard

Saint-Mars-de-Coutais Loire-Atlantique

Spectacle instructif et divertissant, ou comment s’approprier le sujet des eaux usées avec ce qui nous touche : le rationnel et l’imaginaire … et surtout un savant mélange des deux !

Avec Solène Gendre, Rémi Lelong et Erwan Foucault de la compagnie Théâtre Cabines.

Spectacle offert par la municipalité et la bibliothèque

Tout public à partir de 7 ans

