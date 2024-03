La vie rêvée de Josiane, par Bastoon et Babouschka Plestin-les-Grèves, dimanche 24 mars 2024.

La vie rêvée de Josiane, par Bastoon et Babouschka Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Ce soir, c’est le grand soir. Josiane se prépare pour se rendre à l’anniversaire de Monique. Mais il y aura Mike, Eric et peut-être même Pablo. Le temps d’enfiler ses bas résilles, Josiane se raconte ses amoures inachevées, ses envies de se battre contre un monde trop inique, ses désirs de grandeur, ses deuils. Et tandis qu’elle se dévoile entière, imparfaite, terriblement humaine, se libère la Josiane qui sommeille en chacun de nous. chanson survoltée

Pour nous conter ses pérégrinations, Bastoon et Babouschka naviguent entre acoustique et électrique, dans une instrumentation et un style musical qui varient sans cesse au gré des histoires. Du blues au punk, du disco au tango, c’est avec une énergie débordante qu’ils nous emmènent dans cet univers théâtral qui les caractérise. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 18:00:00

fin : 2024-03-24

Manoir du Porjou

Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement La vie rêvée de Josiane, par Bastoon et Babouschka Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2024-03-06 par SITARMOR