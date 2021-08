Arles Site de la Verrerie Arles, Bouches-du-Rhône La vie quotidienne du soldat romain, par Yann Le Bohec Site de la Verrerie Arles Catégories d’évènement: Arles

Comment les soldats romains vivaient-ils dans leurs camps (vêtements, nourriture, corvées, armement, vaisselle…) ? Comment étaient-ils punis, récompensés, que faisaient-ils quand ils ne faisaient pas la guerre ? Quels animaux partageaient leur quotidien ? Yann Le Bohec aborde toutes ces questions et d’autres encore pour retracer les aspects les plus concrets de la vie militaire. Yann Le Bohec est un historien spécialiste de la Rome antique et de son histoire militaire. Il a publié de nombreux ouvrages, dont l’un des derniers, _La vie quotidienne des soldats romains à l’apogée de l’Empire_ (éd.Tallandier). Il est invité à Arles par De natura rerum, dans le cadre du festival Arelate 2021, et fera cette présentation dans le jardin de la Verrerie à Trinquetaille, en partenariat avec Destination Tiers Lieu, à côté du campement de la légion VI Ferrata.

Historien spécialiste de la Rome antique, Yann Le Bohec fait partager ses connaissances autour du soldat et de l’armée de Rome. Site de la Verrerie 2 chemin de la Verrerie, 13200 Arles Trinquetaille Bouches-du-Rhône

