du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hospices Civils de Beaune – Musée de l’Hôtel-Dieu

Une soeur hospitalière de l’Hôtel-Dieu qui évoquera sa vie de soignante aux Hospices de Beaune de 1968 à 2006. Cet hôpital a été fondé en 1443 par le chancelier Rolin et son épouse Guigone de Salins pour accueillir les “pôvres” malades. Ce monument important, particulièrement bien conservé est ouvert à la visite pour le plus grand plaisir de tous. Ses façades gothiques, ses toits vernissés aux couleurs chatoyantes, constituent l’un des rares témoignages de l’époque ducale et de l’architecture civile gothique flamboyante. Outre la célèbre salle des Pôvres, le musée de l’Hôtel-Dieu présente des collections d’objets civils et religieux, ainsi que des objets de médecine et d’apothicairerie en lien avec son activité passée. La pièce maîtresse étant cependant le polyptyque du Jugement dernier, œuvre de Rogier van der Weyden.

10 € | Gratuit – 18 ans et personnes handicapées | 7,50 € – familles nombreuses (carte SNCF) et étudiants (avec justificatif)

Une soeur hospitalière est présente dans les salles pour répondre à vos questions, vous la reconnaîtrez, elle est vêtue d’une blouse blanche.

Hospices Civils de Beaune – Musée de l’Hôtel-Dieu 2 rue de l’Hôtel-Dieu 21200 Beaune Beaune Côte-d’Or



