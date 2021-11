La Roche-sur-Yon Le Théâtre La Roche-sur-Yon, Vendée La Vie poème / Marc Alexandre Oho Bambe Le Théâtre La Roche-sur-Yon Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon

La Vie poème ———— ### Marc Alexandre Oho Bambe **Une soirée inédite autour du nouveau recueil de Marc Alexandre Oho Bambe (dit Capitaine Alexandre), La Vie poème. L’auteur sera accompagné sur scène du musicien Nicolas Repac.** Capitaine Alexandre est un poète slameur originaire du Cameroun en Afrique centrale. Il parcourt aux quatre coins du monde les scènes pour exercer, dit-il à point nommé, « mon métier d’homme à la rencontre des autres, en quête de sens ». Il est membre fondateur du Collectif On A Slamé Sur La Lune, une O.L.P (Organisation de libération de la parole) recherchée pour attentats poétiques, qui regroupe des chanteurs, slameurs, musiciens qui ont pour objectif de sensibiliser le public à la poésie, au spectacle vivant et au dialogue des cultures. Lauréat du Prix Paul Verlaine de l’Académie française en 2015, sa voix et son phrasé uniques effacent les frontières entre roman, poésie et récit initiatique, notamment dans son dernier livre, Les Lumières d’Oujda. Il poursuit la lignée d’auteurs humanistes comme René Char, Aimé Césaire, Frankétienne, Léon-Gontran Damas. Pour Capitaine Alexandre, la vie est chemin d’errance, le poème phare. Nicolas Repac habille de bleu les mots, sublimant leur étincelle. Ensemble, ils fixent intensité et vertige de leurs gestes d’art. D’âmes à âmes.

