Albi Le Frigo Albi, Tarn La vie peinte Le Frigo Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

La vie peinte Le Frigo, 4 février 2022, Albi. La vie peinte

Le Frigo, le vendredi 4 février 2022 à 20:30

Après « Serge Coujati, peintre etc.…» organisé en 2016, en hommage à l’œuvre de ce peintre albigeois, le Frigo accueille l’association « Coujati & Cie » pour la présentation du livre « La vie peinte. » Les visiteurs pourront découvrir cet ouvrage de Serge mais aussi une exposition. Pour cette soirée, Jean Michel Hernandez, homme de théâtre et conteur (directeur de Chergui Théâtre), propose une lecture et le musicien Paul Henri Coubès un concert sur les textes de Serge. Organisé par Le Frigo Le Frigo 9, rue Bonne Cambe Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-04T20:30:00 2022-02-04T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Le Frigo Adresse 9, rue Bonne Cambe Albi Ville Albi lieuville Le Frigo Albi