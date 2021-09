Marseille l'odéon Bouches-du-Rhône, Marseille LA VIE PARISIENNE l’odéon Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

du samedi 15 janvier 2022 au dimanche 16 janvier 2022 à l'odéon

À la veille de l’Exposition universelle de 1867, Paris s’apprête à recevoir le monde entier, qu’il faudra divertir. Au sommet de sa gloire, Offenbach en profite pour croquer l’ivresse de la Ville Lumière. Abandonné par Métella, Raoul de Gardefeu, dandy désœuvré, se met en tête de devenir l’amant d’une femme du monde. Il saisit l’occasion que son ancien domestique doit faire visiter Paris à un couple d’aristocrates suédois pour prendre sa place. Il ne séduira pas la baronne mais se jouera de monsieur, venu s’en « fourrer, fourrer jusque-là ». Jacques Offenbach n’aura de cesse de remanier cette partition dont le livret « est fait par des jeunes gens dont l’esprit et la gaieté sont à la mode du dernier jour » (Le Ménestrel). Pour un tourbillon de fêtes et de plaisirs, suivez le guide ! OPÉRETTE EN 5 ACTES Livret de Henri MEILHAC et Ludovic HALÉVY Nouvelle version de Jean-Christophe KECK Création à Paris, Théâtre du Palais-Royal, le 31 octobre 1866 Dernière représentation au Théâtre de l’Odéon, le 25 février 2018 NOUVELLE PRODUCTION Direction musicale Emmanuel TRENQUE Mise en scène Olivier LEPELLETIER Métella Laurence JANOT Gabrielle Julia KNECHT Pauline Julie MORGANE La Baronne Kathia BLAS Le Baron Philippe ERMELIER Gardefeu Alfred BIRONIEN Bobinet Samy CAMPS Frick / Le Brésilien Marc LARCHER Prosper Jean-Christophe BORN Joseph / Alphonse Antoine BONELLI Gontran / Urbain / Alfred Michel DELFAUD Orchestre de l’Odéon Chœur Phocéen

