LA VIE PARISIENNE Le Mans, 31 décembre 2021, Le Mans.

LA VIE PARISIENNE Rue d’Arcole Palais des Congrès et de la Culture Le Mans

2021-12-31 – 2021-12-31 Rue d’Arcole Palais des Congrès et de la Culture

Le Mans Sarthe

EUR 21 Incontestablement l’une des œuvres les plus emblématiques de son auteur, univers musical merveilleux et succès populaire, Jacques Offenbach nous livre ici un magnifique écrin artistique. Dans un élan de folie et de générosité, il dépeint la joie de vivre, le spectacle, la frénésie, l’amour, bref … La Vie Parisienne. Un noble étranger débarque à Paris avec sa femme pour goûter aux plaisirs de la capitale. Un riche parisien rêve d’amour avec une Femme du Monde. Notre Parisien va duper le riche étranger pour lui voler sa femme. Voilà comment débute, dans le hall d’une gare, La Vie Parisienne. De diners en salons, de danses effrénées en soirées inoubliables, notre noble étranger va découvrir la folle Vie Parisienne !

Derrière cet opéra joyeux et entrainant, Offenbach nous livre une critique caustique de la haute Bourgeoisie, de ses mœurs et de ses travers. Un voyage musical savoureux et pétillant. Les chanteurs sont accompagnés par un quatuor.

De Jacques Offenbach Théâtre du Petit Monde

Mise en scène Nicolas Rigas.

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme.

Venez fêter votre soirée de Saint-Sylvestre au Palais des Congrès du Mans !

+33 2 43 43 59 59

