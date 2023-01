La vie Parisienne d’Offenbach Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère Catégories d’Évènement: Aubigny-sur-Nère

Cher Aubigny-sur-Nère Nous ferons venir Xavier-Charles Catta, pianiste accompagnateur et chef de chant pour la mise en place musicale et scénique sur les périodes de stages en vacances scolaires, qui se dérouleront à l’école puis à la Forge. Ambiance festive garantie, le spectacle se situera dans les années folles… A la suite de Carmencita monté avec les élèves de l’école de musique d’Aubigny en 2022, la classe d’art lyrique de Zélie Lepot prépare un nouveau projet autour de la Vie Parisienne d’Offenach pour 2024. ecole.de.musique.aubigny@orange.fr +33 6 30 21 56 49 Saison culturelle Sauldre et Sologne

