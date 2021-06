La Vie Parisienne Cour des Châteaux de Bruniquel, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Bruniquel.

La Vie Parisienne

du jeudi 29 juillet au dimanche 8 août à Cour des Châteaux de Bruniquel

A l’initiative de Frank T’Hézan, artiste lyrique et metteur en scène et de Michel Montet, Maire de Bruniquel, depuis 1997, la Cie de la Tour Brunehaut organise le Festival lyrique des Châteaux de Bruniquel. Chaque année un nouvel ouvrage de Jacques Offenbach est entièrement créé sur le lieu. La réalisation du Festival rassemble des artistes et techniciens professionnels ainsi que des habitants du lieu et plusieurs organismes locaux. les Châteaux de Bruniquel accueillent pendant 3 semaines différents concerts lyriques, des stages de chant, maquillage coiffure, costumes, des ateliers décors pour la mise en scène en plein air, dans le décor naturel, d’une nouvelle pièce d’Offenbach chaque été. En 2021 : La Vie Parisienne – Opéra bouffe de Jacques Offenbach – à 21h30, du 29 juillet au 01 août et du 04 au 08 août 2021. Après le spectacle, vers 23h45, le public peut participer aux fameuses Tables d’Hôtes en compagnie des artistes. Un « Brespail » (mot occitan – «petit en-cas», «goûter». Des petites choses consistantes et sympathiques qui se digèrent toutes seules et qui vous donnent plein de gaieté, de bonheur et de forces.) réunissant artistes et public et donnant lieu à des chants improvisés de la part des artistes, et parfois du public. L’organisation du Festival implique une centaine de participants. Reconnu en Occitanie, comme étant le Festival consacré au plus joyeux des compositeurs: Jacques Offenbach. Dans un cadre d’une beauté rare, à l’entrée des Gorges de l’Aveyron, l’ambiance unique du Festival allie simplicité et convivialité tout en conservant les exigences qu’impose le style lyrique de ses spectacles. Le Bonheur est là! 9 représentations – La Vie Parisienne – Spectacle Opéra-bouffe.

Tarifs La Vie Parisienne 29€ plein tarif- 26€ 10/14 ans- 0€ moins de 10 ans. Table d’Hôtes 14€ plein tarif- 8€ moins de 10 ans

Cour des Châteaux de Bruniquel rue des remparts Bruniquel Bruniquel Tarn-et-Garonne



