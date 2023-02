LA VIE N’EST PAS UN CONTE DE FEE COMEDIE DE TOURS, 3 février 2023 00:00, TOURS.

LA VIE N’EST PAS UN CONTE DE FEE Irina Gueorguiev. Un spectacle à la date du 2023-02-03 au 2023-04-22 19:00. Tarif : 20.0 20.0 euros.

COMEDIE DE TOURS TOURS Indre-et-Loire . Et vous, quel est votre désir secret ? On croit toujours qu’on sait ce qu’on veut dans la vie…?Mais des fois, on croit savoir et puis on change d’avis.??Il était une fois Stéphanie, indépendante, drôle, accrochée à ses rêves de gloire comme aux apéros mojitos. Dans les contes de fées les princesses épousent vivent heureuses et ont beaucoup d’enfants…?Mais on est plus souvent des guerrières que des princesses, car les contes de fées, ça n’existe pas, les petites filles ne naissent pas dans les roses, et si tu perds ta chaussure à minuit, c’est que tu es bourrée. La vie, c’est pas une gaufrette.?Stéphanie va donc partir au combat…?? Après avoir joué dans de nombreuses comédies dans toute la France, Irina Gueorguiev livre ici une histoire intime et à la fois universelle, avec humour mais aussi beaucoup de sensibilité.. Irina Gueorguiev

Votre billet est ici.

Et vous, quel est votre désir secret ?

On croit toujours qu’on sait ce qu’on veut dans la vie…?Mais des fois, on croit savoir et puis on change d’avis.??Il était une fois Stéphanie, indépendante, drôle, accrochée à ses rêves de gloire comme aux apéros mojitos.

Dans les contes de fées les princesses épousent vivent heureuses et ont beaucoup d’enfants…?Mais on est plus souvent des guerrières que des princesses, car les contes de fées, ça n’existe pas, les petites filles ne naissent pas dans les roses, et si tu perds ta chaussure à minuit, c’est que tu es bourrée.

La vie, c’est pas une gaufrette.?Stéphanie va donc partir au combat…??

Après avoir joué dans de nombreuses comédies dans toute la France, Irina Gueorguiev livre ici une histoire intime et à la fois universelle, avec humour mais aussi beaucoup de sensibilité.

Votre billet est ici.