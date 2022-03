La vie mystérieuse dans l’eau Fréhel, 13 avril 2022, Fréhel.

La vie mystérieuse dans l’eau Fréhel

2022-04-13 – 2022-04-13

Fréhel Côtes d’Armor Fréhel

Partez à la découverte de la vie sous l’eau car même si on ne les voit pas, têtards, grenouilles et autres bestioles sont bien là ! Vous ferez connaissance de ses petites bêtes en vous promenant autour des mares et courts d’eau, muni d’une épuisette.

A partir de 6 ans – Tarif A – Durée : 2h – Réservation obligatoire.

Infos pratiques : Prendre des bottes et des vêtements adaptés.

accueil@caperquyfrehel.fr +33 2 96 41 50 83 http://www.grandsite-capserquyfrehel.com/

Fréhel

