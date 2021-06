Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire, Le Puy-en-Velay La vie multiple des pierres Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay

La vie multiple des pierres
2021-06-20 15:00:00 15:00:00 – 2021-06-20 16:30:00 16:30:00

Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Par Élise Nectoux, conservatrice du patrimoine, archéologue DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, et Laura Foulquier, docteure en histoire de l'art
contact.hd@lepuyenvelay.fr
http://billetterie.hoteldieu.info/Information.aspx

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Puy-en-Velay Adresse Ville Le Puy-en-Velay lieuville 45.04543#3.88523