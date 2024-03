La vie marine un abîme de mystères Villa Cosquer Méditerranée Marseille 2e Arrondissement, vendredi 22 mars 2024.

Cette 9e saison d’Opera Mundi questionne de façon urgente un sujet essentiel, complexe, vital. L’eau participe des continuités climatiques et écologiques.

Conférences, temps forts et ateliers invitent au débat à travers une pluralité d’approches et de disciplines, enrichie cette saison par le témoignage sensible de professionnels de la mer.



La Villa Cosquer Méditerranée reçoit Bruno David, paléontologue et biologiste marin, président du MNHN de 2015 à 2023, directeur de recherche CNRS, Université de Bourgogne, évoquera l’abîme de mystères qu’est la vie marine.



La conférence sera suivie d’un apéro mundi. En partenariat avec la Villa Cosquer Méditerranée.

Réservation conseillée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 19:00:00

fin : 2024-03-22

Villa Cosquer Méditerranée Esplanade Gisèle Halimi

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur eric.giraud@opera-mundi.org

