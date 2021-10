La vie m’a sauté à la figure – Hervé Suhubiette Théâtre Comoedia de Marmande, 8 novembre 2021, Marmande.

La vie m’a sauté à la figure – Hervé Suhubiette

Théâtre Comoedia de Marmande, le lundi 8 novembre à 19:00

“**La vie m’a sauté à la figure**, m’a fouetté le sang cent pour cent ! À la place du cœur, j’ai un moteur à émotions, pas peur des vibrations !” Les poèmes de _Bernard Friot_ (auteur des Histoires Pressées) sont de véritables concentrés de vie. Une poésie qui n’en fait qu’à sa tête, drôle, violente, douce, ironique, mordante, une poésie d’un lyrisme, d’une vitalité et d’une modernité cinglantes. On y habite dans un courant d’air, on s’y attriste devant une chaise vide, on y savoure les mots comme des sucreries, on s’y salit les mains en lisant le journal et surtout on y saute sur la table du dîner pour mettre les pieds dans le plat ! À l’image de cette poésie, les musiques d’_Hervé Suhubiette_ se font tour à tour tendres, mélancoliques, espiègles ou impertinentes. Musique, poésie, théâtre… un spectacle qui respire la soif de vie. “C’est vrai, vraiment vrai, on va être heureux !”. **Choeur de jeunes** du conservatoire de Marmande Direction musicale : **Jacques Charpentier** Piano : **Ch. Van de Hel/D. Rodriguez** **Entrée libre / PASSE SANITAIRE**

Entrée libre

Opéra pour enfants, mis en scène par Hervé Suhubiette – Direction Jacques Charpentier

Théâtre Comoedia de Marmande 32 rue Léopold Faye – 47200 Marmande Marmande Lot-et-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-08T19:00:00 2021-11-08T20:30:00